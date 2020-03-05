Самолет из Петербурга не долетел до Калуги

Самолет из Петербурга не долетел до Калуги
Перелет прервали. Фото: pixabay.com

Борт вернулся обратно по непонятной причине.

Об этом стало известно в ночь с пятого на шестое марта. Обо всем сообщается на портале Flightradar24. Рейс авиакомпании «Руслайн» вылетел из Санкт-Петербурга в Калугу примерно в девять часов вечера, но уже через 20 минут повернул назад и вернулся в Пулково по непонятной причине. Пока что авиакомпания не комментирует случившееся.

Напоминаем, что в этот четверг был также прерван полет до Симферополя из-за анонимного звонка. В итоге опасных предметов на борту не обнаружили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на самолете, летевшем из Петербурга в Симферополь, не обнаружили взрывного устройства.

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