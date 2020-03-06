На юго-западе Петербурга легковушка протаранила ограду

Поздним вечером 5 марта на юго-западе Петербурга произошло ДТП.

По словам очевидцев, автомобиль отечественного производства протаранил ограждение.

Дорожный инцидент произошел на углу улиц Маршала Казакова и Котина. Судя по опубликованным снимкам, машина получила серьезные повреждения.

«Авария в 23:50 произошла на углу улицы Котина и Маршала Казакова. Разбилось машина отечественного производства, пробив ограждение»,- сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Василеостровском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трамвая. Движение рельсового транспорта приостановлено.