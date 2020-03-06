В Петербурге арестован подозреваемый в организации нападения на сотрудника ФСБ

Мужчина свою вину в суде не признал, хотя явился сам к следователям с повинной. Фото: Baltphoto

Мужчина свою вину в суде не признал, хотя явился сам к следователям с повинной. Фото: Baltphoto

Октябрьский районный суд арестовал петербуржца по подозрению в организации нападения и оскорблении на сотрудника ФСБ.

По решению суда он будет находиться под стражей до 3 мая.

Как полагает следствие, он был заказчиком нападения на оперуполномоченного отдела собственной безопасности петербургского управления ФСБ, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

С двумя сообщниками подозреваемый договорился о том, что они за 50 тыс. рублей утроят ДТП с участием сотрудника спецслужбы, после чего изобьют его на камеру.

Преступный замысел удалось воплотить в жизнь и заснять на камеру. Позже предполагаемый заказчики опубликовал запись в Сети.

Мужчина свою вину в суде не признал, хотя явился сам к следователям с повинной.

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