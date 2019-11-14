Суд Ленобласти отказал в УДО бандиту, организовавшему нападение на депутата Госдумы

Суд Ленобласти отказал в УДО бандиту, организовавшему нападение на депутата Госдумы
Помимо покушения на Кодзоева, за обвиняемыми числится убийство начальника службы безопасности "Татнефти" Александра Калякина в том же 2001 году. Фото: pixabay.com

Тосненский городской суд отказал в условно-досрочном освобождении Олегу Маковозу, осужденному за покушение на депутата Госдумы Башира Кодзоева.

Суд Ленинградской области не удовлетворил просьбу бандита по прозвищу Маклауд, несмотря на то, что апелляцию осужденный подал спустя 15 лет заключения. Покушение, организованное Маковозом, произошло в 2001 году в самом центре Москвы. В результате инцидента погиб охранник Кодзоева, Юрий Сазонов. Парламентарий получил тяжелые травмы.

Фигурантами уголовного дела после случившегося стали четверо. Организатором преступной группы являлся Маковоз, он получил больше всех — 19 лет.

Отметим, что, согласно версии следствия, покушение должно было стать заказным убийством, за которое подсудимым обещали $50 тысяч.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургский суд освободил из-под стражи полицейского, подозреваемого в посредничестве при даче взятки.

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