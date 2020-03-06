В Пулково задержали утренний рейс в Надым

Утром в пятницу, 6 марта, в Петербурге на полчаса задержали самолет авиакомпании «Ямал», направляющийся в Надым.

Согласно информации с онлайн-табло петербургской воздушной гавани Пулково, пассажиры рейса YC 878 покинули Северную столицу на полчаса позже назначенного времени.

Изначально самолет должен был вылететь в Надым, что в Ямало-Ненецком автономном округе, ровно в девять утра. Однако, по неизвестным причинам, самолет задержали на 30 минут. Пассажиры улетели из Петербурга в половину десятого утра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково пассажиры ждали вылета в Махачкалу 3,5 часа. Воздушное судно авиакомпании «Победа» должно было вылететь в Махачкалу в пять часов утра. Рейс по неизвестным причинам перенесли на 8:30.