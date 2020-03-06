В Тихвине женщина чуть не убила сожителя скалкой

В Тихвине женщина чуть не убила сожителя скалкой
Женщина схватила нож и скалку. Фото: Pixabay

В Тихвине 55-летняя женщина подозревается в покушении на убийство.

Как полагает следствие, в компании своего возлюбленного и двух его друзей женщина распивала спиртные напитки. Внезапно между парой сожителей вспыхнул конфликт, сообщили в Следственном комитете по Ленобласти.

Женщина схватила нож и скалку. Этими предметами она нанесла удары мужчине. Ему на помощь пришли друзья и остановили агрессивную женщину. Они вызвали скорую и полицию.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге полицейские задержали женщину, которая нанесла ножевое ранение своему сожителю. Преступный инцидент произошел в воскресенье, 23 февраля

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