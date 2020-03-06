ДТП на проспекте Науки остановило движение трамваев

ДТП на проспекте Науки остановило движение трамваев
ДТП спровоцировало трамвайную пробку. Фото: vk.com/spb_today

Утром 6 марта на проспекте Науки произошло ДТП, которое спровоцировало трамвайную пробку.

Как сообщили очевидцы, три автомобили столкнулись прямо на трамвайных путях. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС.

«ДТП на проспекте Науки у перекрёстка с улицей Вавиловых. ДПС приехали. Пробка из трамваев, проезду машин не особо мешают», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Василеостровском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трамвая. Движение рельсового транспорта приостановлено.

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