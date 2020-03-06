Жителя Колпино подозревают в развращении 13-летнего подростка

Жителя Колпино подозревают в развращении 13-летнего подростка
Возбуждено уголовное дело. Фото: Pixabay

Петербургские правоохранители возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях сексуального характера. Потерпевшим стал 13-летний школьник.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все происходило в период с сентября прошлого года по январь. Полиция задержала подозреваемого в развращении подростка — им оказался житель Колпино.

Мать потерпевшего ребенка обратилась следственный отдел по Колпинскому району ГСУ СК России по Петербургу с заявлением о произошедшем. Известно, что злоумышленник неоднократно приставал к подростку.

В квартире подозреваемого был проведен обыск, в ходе которого полиция изъяла его телефон.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Колпино нашли школьника, который ушел из дома и был объявлен в розыск.

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