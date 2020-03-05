В Колпино нашли школьника, который ушел из дома и был объявлен в розыск

В Колпино нашли школьника, который ушел из дома и был объявлен в розыск
Находящийся в розыске подросток был доставлен в отдел полиции. Фото: Pixabay

Вечером 4 марта сотрудники Росгвардии обнаружили 15-летнего подростка, который ранее ушел из дома и был объявлен в розыск.

Наряд вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, увидел около торгового центра на Пролетарской улице в городе Колпино юношу, схожего по приметам с подростком, который утром 21 февраля ушел из дома и пропал без вести, сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Находящийся в розыске подросток был доставлен в отдел полиции.

Родственники, ранее обратившиеся с заявлением о пропаже школьника, были извещены о его местонахождении и вызваны в территориальный отдел полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Красносельском районе Северной столицы ищут 12-летнего мальчика. Он пропал после инцидента с учителем в школе.

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