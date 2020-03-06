Пьяные посиделки в Выборге закончились ударом ножом в сердце

Пьяные посиделки в Выборге закончились ударом ножом в сердце
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto

В Выборге сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве.

Мужчина подозревается в том, что во время распития алкоголя ударил своего гостя ножом в сердце. По подозрению задержан 43-летний мужчина.

Как стало известно gazeta.spb.ru в четверг, 5 марта, в 17:54 в полицию поступило сообщение, что в квартире дома №10 по Северной улице обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями. На вид погибшему около 45 лет.

Погибшим оказался 43-летний безработный мужчина. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге неизвестный мужчина попытался похитить у женщины телефон. Когда она оказала сопротивление, он ударил её ножом в левый бок и руку.

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