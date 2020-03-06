Неизвестный ударил женщину ножом в живот в лифте на Котина

В Петербурге неизвестный мужчина попытался похитить у женщины телефон. Когда она оказала сопротивление, он ударил её ножом в левый бок и руку.

Нападение произошло в лифте дома 4/1 по улице Котина. Около 12:20 часов дня незнакомец потребовал у женщины мобильный. В ходе обоюдной драки он ударил её ножом, после чего скрылся.

Женщина добралась до квартиры и сообщила о произошедшем бывшему мужу. Экс-супруг заявил о случившемся в полицию. По факту нападения возбуждено уголовное дело о разбое.

«Полицейскими предпринимаются все необходимые меры, направленные на установление, розыск и задержание злоумышленника», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Женщина госпитализирована с колото-резанным ранением живота. Состояние её оценивается как средней степени тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в парадной дома на улице Партизана Германа неизвестный мужчина попытался изнасиловать девушку.