На Куйбышева ДТП с двумя иномарками спровоцировало пробку

Проезжую часть не поделили Porsche и Rover. Фото: vk.com/spb_today

Проезжую часть не поделили Porsche и Rover. Фото: vk.com/spb_today

Утром 6 марта на улице Куйбышева произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, проезжую часть не поделили Porsche и Rover.

«»Порше» с девушкой за рулём догнал «Ровер» на Куйбышева перед мостом. Трамваи в сторону площади Ленина стоят», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По предварительной информации, девушка за рулем Porsche не рассчитала скорость и врезалась Land Rover перед мостом. ДТП произошло на трамвайных путях и спровоцировало трамвайную пробку в сторону площади Ленина.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Василеостровском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трамвая. Движение рельсового транспорта приостановлено.