Курс евро поднялся до 76 рублей

Такой показатель валюта демонстрируется впервые за год. Последний раз такой показатель был в январе 2019 года.

В 10:52 мск евро замедлил рост и снизился на 0,13%, до ₽75,8. Курс доллара снизился на 0,22%, до ₽67,47. Об этом сообщает РБК.

Рубль же теряет в стоимости из-за снижения цен на нефть. Пока что, у него худший результат среди валют стран. Хуже обстоят дела только у южноафриканского ранда.

Европейской валюте открывается путь к показателю 77,3 рубля. А вот для рубля перспективы не очень красочные. Доллар же продемонстрировал показатель 67,2 рубля, и может смело дойти до 68,5 рубля.

Из-за повышенной тенденции изменения цены рубля, игроки остаются в валюте. Поэтому, перед длинными праздниками, в которые Московская биржа будет закрыта, рубль вряд ли сможет отбить принесенные потери.

Шанс на стабилизацию валютного рынка России будет в случае соглашения с ОПЕК+.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лавров заявил о поэтапном отказе России от доллара.