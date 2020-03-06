Росгвардейцы задержали шумную мигрантку с поддельным патентом

Росгвардейцы задержали шумную мигрантку с поддельным патентом
Женщину задержали на Садовой. Фото: pixabay.com

В Центральном районе Петербурга задержали уроженку одной из республик в Центральной Азии. Женщина вела себя шумно и предъявила поддельный патент.

Мигрантка была задержана днем 4 марта на Садовой улице. Женщина вела себя шумно и нарушала общественный порядок, сообщили в пресс-службе Управление вневедомственной охраны войск нацгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Во время проверки документов женщина предъявила патент, который, по данным нацгвардии, является поддельным. Документы задержанной направлены на экспертизу. Женщина передана сотрудникам полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье о подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге арестовали мужчину с поддельным удостоверением сотрудника Управления ФСБ. Он находится в розыске по инициативе правоохранительных органов Украины.

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