Украинца с поддельным удостоверением ФСБ арестовали в Петербурге

Приморский районный суд Петербурга отправил под арест Валентина Добровольского. Мужчина находится в розыске по инициативе правоохранительных органов Украины.

Дознание установило, что Добровольский 28 февраля ехал по Петербургу на BMW X5. На Богатырском проспекте его автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД. В ходе проверки о предъявил им поддельное удостоверение сотрудника Управления ФСБ на имя Федотова.

Добровольский был задержан, а затем арестован по подозрению в использовании поддельных документов».

«Допрошенный подозреваемый вину не признал», — уточнили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Мужчину взяли под стражу в зале суда. Мера пресечения избрана до 27 марта.

В Украине его разыскивают по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере или организованной группой (ч.4 ст.190 УК Украины).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали гражданина Украины с поддельным удостоверением сотрудника ФСБ и оружием.