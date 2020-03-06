В Калининском районе оштрафовали владельца «табачки» около школы

В Калининском районе оштрафовали владельца &#171;табачки&#187; около школы
Табак продавали около школы. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Калининском районе организацию оштрафовали на 30 тысяч рублей за продажу табачных изделий вблизи школы.

Как сообщили в прокуратуре Петербурга, проверка надзорного органа показала, что на территории указанного района четыре магазина торговали табачной продукцией на расстоянии менее 100 метров от школ.

Организацию привлекли к административной ответственности по статье о несоблюдении ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями. Организация выплатит штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге через суд требуют закрыть табачный киоск у школы. владелец киоска уже подвергался административной ответственности за расположение точки по продаже табачной продукции на расстоянии в 40 метров от школы №270.

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В Калининском районе оштрафовали владельца «табачки» около школы
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