В Петербурге через суд требую закрыть табачный киоск у школы

Коммерсант так и не устранил нарушения и продолжает продавать табак. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Коммерсант так и не устранил нарушения и продолжает продавать табак. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Красносельском районе Петербурга прокуратура требует закрыть табачный киоск, нарушающий закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Как сообщили в петербургском надзорном органе, прокуратура установила, что ранее владелец киоска уже подвергался административной ответственности за расположение точки по продаже табачной продукции на расстоянии в 40 метров от школы №270.

Проверка показала, что предприниматель так и не устранил нарушения и продолжает продавать табак рядом с образовательным учреждением.

Правоохранители обратились в Кировский районный суд с иском об обязании коммерсанта прекратить осуществление торговли табачной продукции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России подорожали алкоголь и табак.