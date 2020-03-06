В Петербурге у директора одного из заведений украли брендовую сумку

Ценные вещи все же лучше носить с собой. Фото: https://pixabay.com/

Ценные вещи все же лучше носить с собой. Фото: https://pixabay.com/

Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.

Согласно имеющейся информации, 43-летняя жительница Петербурга припарковала свою машину марки BMW на стоянке на Южной дороге, которая находится напротив автобусного парка. Позже, женщина обнаружила разбитое стекло автомобиля и то, что у нее похищены ценные вещи, а именно брендовая сумка, в которой лежали документы, телефон и деньги. Об этом сообщает ГУ МВД.

На месте происшествия работали камеры видеонаблюдения, при просмотре которых было установлено, что к автомобилю женщины целенаправленно подъехали две машины Mazda и Ford. Из них вышли люди, которые подошли к BMW, совершили кражу и ушли с места преступления.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В Петербурге утверждено обвинение мужчине, который подозревается в похищении старинных монет.