В Петербурге утверждено обвинение мужчине, который подозревается в похищении старинных монет

Уголовное дело рассмотрит Петроградский районный суд.

Согласно версии следствия, обвиняемый находился на нумизматической выставке, когда его внимание привлек альбом со старинными монетами. Не совладав с соблазном, мужчина похитив его. В альбоме лежали монеты различных годов временного периода с 1737 по 1982 годы. Владелец данной коллекции понес значительный ущерб — 248 тысяч рублей. Ою этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Обвинение утвердила прокуратура Петроградского района.

После утвержденного обвинительного заключения, дело будет направлено в суд, где его рассмотрят по существу, после чего решится какое наказание грозит горе-похитителю.

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