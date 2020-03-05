В Петербурге утверждено обвинение мужчине, который подозревается в похищении старинных монет

В Петербурге утверждено обвинение мужчине, который подозревается в похищении старинных монет
Где украденные монеты - неизвестно. Фото: pixabay

Уголовное дело рассмотрит Петроградский районный суд.

Согласно версии следствия, обвиняемый находился на нумизматической выставке, когда его внимание привлек альбом со старинными монетами. Не совладав с соблазном, мужчина похитив его. В альбоме лежали монеты различных годов временного периода с 1737 по 1982 годы. Владелец данной коллекции понес значительный ущерб — 248 тысяч рублей. Ою этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Обвинение утвердила прокуратура Петроградского района.

После утвержденного обвинительного заключения, дело будет направлено в суд, где его рассмотрят по существу, после чего решится какое наказание грозит горе-похитителю.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Петергофском шоссе произошла крупная квартирная кража. Среди украденного была суума в 2,6 миллиона рублей и золотые часы.

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