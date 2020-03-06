Диспетчер, которого обвиняют в гибели людей, подал в суд на «Теплосеть»

В ту роковую ночь, во время празднования дня рождения погибли двое мужчин и енот. Фото: Pixabay

В ту роковую ночь, во время празднования дня рождения погибли двое мужчин и енот. Фото: Pixabay

Он требует, чтобы его действия в момент трагедии признали не нарушающими должностные инструкциями.

Речь идет о Евгении Емельянове, диспетчере компании «Теплосеть Санкт-Петербурга». Он обвиняется в том, что не отнесся внимательно к скачкам давления в трубопроводе и отключил горячую воду только, когда дефект трубы был обнаружен зрительно. В результате, труба лопнула и затопила подвал кафе «Типичный Питер» на Измайловском проспекте. Двое молодых людей скончались из-за ожогов от кипятка. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на объединенную пресс-службу судов.

С обвинениями Емельянов не согласен, о чем указал в своем иске к «Теплосети». Московский суд временно приостановил производство по гражданскому делу, пока в свою законную силу не вступит акт по уголовному делу Емельянова. Решение было обжаловано, но городской суд Петербурга менять его не стал.

Уголовное дело несколько раз переквалифицировали. На данный момент в суд ушло обвинение по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Емельянову может грозить до 7 лет тюремного заключения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что диспетчеру «Теплосети» ужесточили обвинение по делу о гибели людей в кафе «Типичный Питер».