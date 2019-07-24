Диспетчеру «Теплосети» ужесточили обвинение по делу о гибели людей в кафе «Типичный Питер»

В Петербурге завершилось расследование гибели двоих посетителей антикафе «Типичный Питер» на Измайловском проспекте.

Диспетчеру «Теплосети» Евгению Емельянову предъявлено окончательное обвинение по ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности ведения иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на слова адвоката Александра Борзова.

Борзов уточнил, что следственный комитет завершил предварительное расследование дела, которое в скором времени передадут в суд. Он также отметил, что обвиняемый не признает свою вину.

По версии следствия, в ночь на 28 сентября 2018 года Емельянов руководил работой из центральной диспетчерской службы «Теплосети» на улице Черняховского. В ночь его дежурства включали участки тепломагистрали в Адмиралтейском районе. Обвиняемый не заметил скачкообразного повышения давления в подающем трубопроводе. Предполагается, что оно повлияло на возникший гидроудар. После чего в 20-м доме по Измайловскому проспекту лопнула труба и быстро затопила подвальное помещение, где располагалось антикафе.

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