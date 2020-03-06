Надоедать и льстить: 8 шагов добиться капитального ремонта фасада

Надоедать и льстить: 8 шагов добиться капитального ремонта фасада
Капитальный ремонт фасада. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Для того, чтобы добиться капитального ремонта фасада, жильцам зачастую приходится оббивать пороги чиновников и строчить десятки писем. Как заставить чиновников включить дом в программу капремонта, рассказали жители Центрального района.

Активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания» составили инструкцию из 8 шагов, с помощью которых можно добиться капитального ремонта.

Первый шаг — оценить состояние фасада, собрать сведения о его состоянии, например, с помощью сайта Фонда капитального ремонта. Затем направить запросы в правительство голода, жилищный комитет и администрацию.

Второй — написать жалобы в государственную жилищную инспекцию и прокуратуру. Делать это нужно, если после первого шага получены отписки. Важно все ответы собирать в отдельную папку.

Третий шаг — сделать снимки фасада.

«Хорошим помощником станет заведение блога в социальной сети, в который вы сможете выкладывать фотографии», — рассказал координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров.

На четвертом шаге предлагается составить новое письмо с описание фасада, описать все, что уже было проделано, и разослать его вместе с фотографиями в СМИ и депутатам.

Пятый шаг — запись на прием к «большим» чиновникам. Это может быть заместить главы или глава районной администрации, зампред жилищного комитета или вице-губернатор. Саму встречу активисты назвали шестым шагом.

«Что делать на приёмах? Надоедать, мурыжить, требовать, а также хвалить. Это одна из самых решающих ваших встреч», — проинструктировали активисты.

На прием важно взять папку со всеми ответами и фотографии разрушающегося фасада.

Седьмой шаг наступает через два-три месяца. На этом этапе активисты предлагают требовать у жилкома включения адреса в программу капремонта. Хорошим аргументом должно стать письмо от вице-губернатора.

Если данные пункты не сработали, активисты рекомендуют обращаться в Москву и привлекать внимание к состоянию фасада другими способами. Подробнее с инструкцией можно ознакомиться в сообществе «Центральный район за комфортную среду обитания» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2020 году в Кронштадте планируется отремонтировать фасады 30 многоквартирных домов.

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Надоедать и льстить: 8 шагов добиться капитального ремонта фасада
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