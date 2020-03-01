В Кронштадте отремонтируют фасады 30 жилых домов

Из бюджета Петербурга на ремонт фасадов жилых домов Кронштадта выделят 217 млн рублей. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов.

В 2020 году в Кронштадте планируется отремонтировать фасады 30 многоквартирных домов. Из них 22 относятся к объектам культурного наследия, сообщает Администрация Петербурга.

«На сегодняшний день в Кронштадте требуют ремонта фасады 129 домов. Шаг за шагом мы приведём в порядок весь город», — отметил Беглов в ходе осмотра отремонтированных фасадов на Советской улице.

Планируется также включить в программу ремонта неучтенные ранее здания, которые расположены на туристических маршрутах Кронштадта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Центральном районе Петербурга завершилась реставрация фасада доходного дома И.В. Галунова на 2-й Советской улице. Со здания сняты строительные леса.