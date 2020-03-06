Водитель «Нивы» скончался после ДТП в Больших Колпанах

В Гатчинском районе Ленинградской области 6 марта произошло смертельное ДТП. На автодороге Р-23 столкнулись «Нива» и Toyota Corolla.

Авария произошла в районе двух часов дня. В этот момент машины проезжали деревню Большие Колпаны. Водитель «Нивы» по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движение, где совершил столкновение с Toyota Corolla.

За рулем «Нивы» находился мужчина 1962 года рождения. От полученных травм он скончался.

«Пассажир из «Нивы» и водитель Toyota Corolla каретами скорой помощи доставлены в Гатчинскую ЦРБ», — уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Оба пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга 57-летний мужчина попал под колеса автомобиля Suzuki. Авария произошла около дома №4 на улице Оптиков.