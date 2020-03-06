В Ленобласти задержан подозреваемый в убийстве мужчины

Погибший был убит выстрелами из пистолета.

В правоохранительные органы 4 марта, в среду, обратилась женщина, которая рассказала, что ее 50-летний бывший муж напал на нее и ударил по голове предметом, а затем четыре раза выстрелил из пистолета в 39-летнего мужчину, которого пострадавшая мало знала. После того, как пострадавший скончался от полученных ранений, подозреваемый положил его тело в свой автомобиль и куда-то увез. Женщине тоже было велено сесть в автомобиль, но она смогла сбежать из него прямо по время поездки. После чего она была доставлена в больницу, где ей оказали помощь.

Мужчину объявили в розыск. В результате оперативной работы он был найден по горячим следам в отеле Красногвардейского района Петербурга. Вместе с ним был и его пистолет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемый задержан и отправлен в полицию. Возбуждено уголовной дело по ч 1 статьи 105 УК РФ — убийство.

Пострадавшая 37-летняя женщина на данный момент находится в удовлетворительном состоянии. Угрозы ее жизни нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти опасный рецидивист получил 11 лет колонии особого режима за убийство.