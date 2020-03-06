В Петербурге во время операции умер щенок хаски, над которым издевались хозяева

Пятимесячного Оскара на операцию в Петербург привезли волонтеры из екатеринбургского центра помощи бездомным хаски.

У маленького щенка была крайне непростая судьба. Из-за того, что бывшие хозяева поили собаку водкой и давали холодец, пельмени и другую опасную для животных пищу, у малыша развилась сложная патология печени, справиться с которой было под силу только петербургским хирургам.

В клинику Екатеринбурга пес, в тяжелом состоянии, попал в начале января. Его вылечили и передали новым хозяевам, однако вскоре щенку вновь стало хуже и те привезли его усыплять, возмутившись, что взяли больного пса. Неравнодушные ветеринары вместе с приютом HuskyEkb, который поддерживал Оскара финансово, решили отправить щенка в петербургскую клинику Сотникова. Ветврачам даже удалось провести операцию, но, к сожалению, сердце малыша не выдержало и остановилось.

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