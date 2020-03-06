Макаров выдал Митяниной удостоверение детского омбудсмена

Анна Митянина. Фото: gov.spb.ru
Анна Митянина. Фото: gov.spb.ru

Бывший вице-губернатор Северной столицы Анна Митянина получила удостоверение Уполномоченного по правам ребенка в Петербурге. Удостоверение ей вручил спикер ЗакСобрания Вячеслав Макаров. Это произошло в пятницу, 6 марта.

Ранее Митянина отвечала за демографию и вопросы социальной политики. Теперь ее место вице-губернатора занимает Олег Эргашев. В среду, 4 марта, петербургские депутаты в большинстве проголосовали за его кандидатуру. А накануне он получил эту должность. Соответствующий документ о назначении Эргашева подписан губернатором Александром Бегловым.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов продвигает Митянину на должность детского омбудсмена.

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Макаров выдал Митяниной удостоверение детского омбудсмена
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