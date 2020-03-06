Александр Беглов поздравил жительниц Петербурга с 8 марта

Присоединился к поздравлению и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров. Поздравление опубликовано на сайте администрации города.

В обращении отмечается, что Международный женский день отмечается уже более ста лет в разных странах мира. А в России женщины всегда несли особую миссию. Помимо воспитания детей и хранения домашнего очага, женщины всегда трудились наравне с мужчинами. В честь 75-летия Победы стоит вспомнить и о защитницах Отечества и жительницах блокадного Ленинграда.

Градоначальник подчеркнул, что женщины всегда добивались успехов в различных сферах деятельности — науке, образовании, государственном управлении и многом другом.

В поздравлении отметили и то, что женщины всегда являлись вдохновительницами мужчин. Именно с их поддержкой они совершают новые достижения и смелые поступки.

В этот замечательный день от души желаем всем женщинам крепкого здоровья, праздничного настроения, тепла и уюта в ваших домах, вдохновения и удачи! Говорится в поздравлении

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительницы России рассказали, что хотят получить на 8 марта.