Жительницы России рассказали, что хотят получить на 8 марта

Большинство мужчин (35%) согласны потратить на подарок от 3 до 5 тыс. рублей. 18% - до тысячи и 11% - от 5 до 10 тысяч. Фото: pixabay.com

Большинство мужчин (35%) согласны потратить на подарок от 3 до 5 тыс. рублей. 18% - до тысячи и 11% - от 5 до 10 тысяч. Фото: pixabay.com

Представительницы прекрасного пола поделились, какие подарки хотели бы получить к Международному женскому дню.

Выяснилось, что пожелания женщин и намерения мужчин в этом вопросе совпадают. Лучшим подарком для дам являются ювелирные украшения, косметика и духи. Всем вышеперечисленным мужчины и собираются порадовать представительниц прекрасного пола.

Согласно исследованию портала «Авито», драгоценности предпочитают 41% россиянок, косметику и парфюмерию — немногим меньше, 40% женщин. Еще треть (31%) не против получить подарочный сертификат. При этом новые гаджеты порадовали бы лишь 16% участниц опроса. Отметим, что большинство мужчин (35%) согласны потратить на подарок от 3 до 5 тыс. рублей. 18% — до тысячи и 11% — от 5 до 10 тысяч.

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