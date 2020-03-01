Петербург присоединяется к празднованию Всероссийского дня кошек

Праздничные дни, посвященные кошкам, есть и во многих других странах мира. Например, Америке, Польше, Италии. Фото: pixabay.com

Праздничные дни, посвященные кошкам, есть и во многих других странах мира. Например, Америке, Польше, Италии. Фото: pixabay.com

Всероссийский день кошек в первый день весны в стране отмечают вот уже 16-й раз, впервые праздник отмечали в 2004 году.

Северная столица не стала исключением: жители Петербурга тоже любят котиков и встречают неофициальный праздник подготовленными. Так, в котокафе и представительстве Музея кошки «Республика котов» гостей встретит интерактивная программа, посвященная празднику.

Посетители смогут принять участие в викторине и попробовать свои силы в мастер-классе с художником-анималистом. Их также ждет лекция на тему роли кошек в истории человечества под названием «История тысячелетней любви: от Бастед до Ахилла».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кошки лучше справляются со стрессом, например, от похода к ветеринару, если слушают специальную музыку. Написанием таковой занимается виолончелист Дэвид Тэйе.