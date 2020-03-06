Оказалось, что большинство собак подвержены тревожности и фобиям

Специалисты из университета Хельсинки выяснили, что тревожность является часто встречающейся чертой у домашних собак вне зависимости от породы.

При этом исследования финских ученых показали, что даже при помощи кинолога или зоопсихолога поведенческие проблемы, связанные с тревожностью, далеко не всегда удается решить. Сложнее всего домашним питомцам, согласно опрошенным владельцам собак, переносить громкие звуки, особенно — залпы фейерверков (32% хозяев рассказали о трудностях с этим).

При этом агрессия по отношению к людям или животным, а также расставание с хозяином, по итогам эксперимента, свойственны крайней малому проценту собак (14% и 5% соответственно). Однако самцы переживают разлуку с человеком значительно тяжелее, чем самки.

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