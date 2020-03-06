Петербурженок назвали самыми влиятельными женщинами России

Петербурженок назвали самыми влиятельными женщинами России
Матвиенко назвали самой влиятельной в России. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Рейтинг возглавила председатель Федерального собрания России и экс-губернатор Петербурга Валентина Матвиенко.

Об этом стало известно сегодня, 6 марта. Обо всем сообщает компания «Медиалогия», которая составила рейтинг самых влиятельных женщин России. Первые позиции заняли уроженки Санкт-Петербурга. Так, список возглавила председатель Федерального собрания России и экс-губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. За нее проголосовали почти 121,5 тысяч человек. На втором оказалась телеведущая и блогер Ксения Собчак – она совсем немного уступает лидеру. Тройку замыкает директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

Также опрошенные называли зампред правительства РФ по социальной политике Татьяна Голикова, певица Алла Пугачева и телеведущая и певица Ольга Бузова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург занял седьмое место в рейтинге самых мужественных городов России.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
женщины медиалогия рейтинг
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Власти Петербурга закупят лифты на 300 млн рублей
В Москве вылечился заболевший коронавирусом
Путин рассказала о предложении взять замуж девушку из Иваново
На Котина мужчина напал на петербурженку в лифте
Певица во время выступления упала в оркестровую яму, но продолжила петь
Жена Ефремова заверила, что он не был пьян в Пулково
Праздничные выходные в Петербурге обещают быть теплыми
На участке М-11 при въезде в Петербург увеличат скоростной режим до 130 км/ч