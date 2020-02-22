Петербург занял седьмое место в рейтинге самых мужественных городов России

Петербург занял седьмое место в рейтинге самых мужественных городов России
Петербург. Фото: Baltphoto

Петербург попал в рейтинг самых мужественных городов России и СНГ, заняв 7 место. Тройку лидеров составили Москва, Екатеринбург и Минск.

Соответствующий перечень создавался на основе результатов интернет голосования. После тройки лидеров идут Ростов-на-Дону, Краснодар и Челябинск. За Северной столицей список продолжили Казань, Уфа и Нур-Султан.

В опросе участвовали около пяти тысяч человек, из которых 7% проголосовали за Петербург как за самый мужественный город.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Сбербанк хочет открыть школу программирования в Северной столице.

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