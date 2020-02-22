Беглов рассказал, что Сбербанк планирует открыть школу программирования в Петербурге

Глава Северной столицы Александр Беглов рассказал, что Сбербанк планирует открыть в городе образовательный центр «Школа 21». В нем будут бесплатно обучать программированию по инновационной образовательной программе.

Соответствующее заявление глава сделал на Цифровом дне. По словам Беглова, в Смольном уже подобрали здание для школы на проспекте Обуховской Обороны.

Как сообщил «ТАСС», «Школа 21» является образовательным проектом Сбербанка в сотрудничестве с международной сетью партнерских кампусов «Ассоциация 42».

Губернатор также добавил, что в «школе будущего» не будет преподавателей, экзаменов, все будет зависеть только от настроя учащихся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Александр Беглов открыл спорткомплекс «Алмаз-Антей» в Петербурге.