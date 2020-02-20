Беглов открыл спорткомплекс «Алмаз-Антей» в Невском районе Петербурга

Спортом в комплексе смогут заниматься не только сотрудники, но и остальные жители города. Фото: gov.spb.ru

Спортом в комплексе смогут заниматься не только сотрудники, но и остальные жители города. Фото: gov.spb.ru

Дворец спорта впервые распахнул свои двери после произведенного капитального ремонта.

На церемонию открытия приехал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Сейчас в обновленном спорткомплексе площадь составляет 13 тысяч квадратных метров. Там сооружены 3 бассейна, залы для танцев и фитнеса, и другое. Об этом сообщает Мойка78.

Губернатор города отметил, что рад тому, что компания Алмаз-Антей заботится о своих сотрудниках. И, что их традиции о создании спортивных кружков продолжают традиции Обуховского завода.

Беглов также рассказал о футбольном клубе, принадлежащем концерну. Ему почти 110 лет. В нем в свое время играли будущие футболисты сборной СССР и игроки клуба «Зенит». А несколько лет назад был открыт стадион и снова появился детский футбольный клуб.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ключи от спорткомплекса «Динамо» переданы Петербургу.