Ключи от спорткомплекса «Динамо» торжественно передали Петербургу

Ключи от спорткомплекса &#171;Динамо&#187; торжественно передали Петербургу
Спорткомплекс расположен по адресу Пискаревский проспект, 23. Фото: Google View

Здание спортивного комплекса «Динамо» на Пискаревском проспекте по поручению губернатора Александра Беглова было выкуплено Комитетом имущественных отношений (КИО) и администрацией.

Торжественная передача ключей состоялась в понедельник, 30 декабря. К ремонту новоприобретенного социального объекта приступят в следующем году. Теперь спорткомплекс будет находится под совместным контролем КИО и администрации Красногвардейского района.

Ранее судьба «Динамо» была под угрозой, поскольку в нем открылся частный фитнес-центр. Однако градоначальник распорядился сохранить социальную спортивную функцию учреждения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уроженец Ленинградской области завоевал чемпионство мира по джиу-джитсу в весовой категории 85 килограммов. Соревнования состоялись в Абу-Даби.

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