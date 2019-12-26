Спортсмен из Ленобласти стал чемпионом мира по джиу-джитсу

Уроженец Гатчины принял участие в пяти боях, три из которых завершил досрочно.

Об этом стало известно сегодня, 26 декабря. Спортсмен из Гатчины Абдулбари Гусейнов завоевал золото на Чемпионате мира по джиу-джитсу в весовой категории 85 килограммов. Соревнования проходили в Абу-Даби.

Гусейнов принял участие в пяти боях, большую часть из них он завершил досрочно. Он поблагодарил всех соперников, отметив, что они были достойными и тоже были достойны победы.

К слову, спортсмен из Гатчины не первый раз завоевывает золото на Чемпионате мира. Он также является чемпионом Европы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженка завоевала «золото» и побила мировой рекорд на чемпионате Европы по плаванию. Девушка завоевала «золото» в смешанной комбинированной эстафете, а также взяла «серебро» на дистанциях 100 метров на спине (56,10) и 100 метров комплексным плаванием (57,59).