Новый имидж Виктории Бони разделил поклонников на два лагеря

Новый имидж Виктории Бони разделил поклонников на два лагеря
Боня шокировала подписчиков. Фото: https://www.instagram.com/victoriabonya/

Некоторые считают, что ей идут светлые волосы, другие же уверены, что выглядит звезда теперь «дешево».

Снимок появился в Instagram-аккаунте ведущей Виктории Бони. На фотографии она демонстрирует новый цвет волос и прическу, а в посте спрашивает, нравятся ли перемены подписчикам.

«Я решила сменить имидж и стать чуть светлее»,

— рассказывает Боня

Мнения фанатов разделились. Одни пишут, что не понимают, зачем ведущая решилась на подобные перемены и просят ее перекраситься. Вторые не согласны с критикой и расхваливают красивую женщину. Третьи вообще не верят, что Боня покрасилась – они убеждены, что ведущая изменила имидж в фотошопе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Анна Седокова кардинально сменила имидж. Седокова представала в разных нарядах, но прическа всегда была одна и та же — пышные волнистые волосы и открытый лоб.

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