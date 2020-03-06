В Кудрово из-за пожара на улицу вывели 75 человек

В Кудрово из-за пожара на улицу вывели 75 человек
Огонь потушили. Фото: Pixabay

Жильцы дома мерзли, пока спасатели тушили огонь. По предварительным данным, никто не пострадал.

Все случилось поздно вечером 6 марта. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось в Кудрово на Австралийской улице примерно в десять часов вечера. Там вспыхнул пожар в двухкомнатной квартире, из-за чего на место были вызвали сотрудники МЧС. Прибывшие спасатели эвакуировали жильцов дома, 60 взрослых и 15 детей, и приступили к ликвидации пламени. Тем временем оно успело распространиться на площади ста квадратных метров.

Непонятно, что стало причиной инцидента. Некоторым людям была оказана помощь, но серьезно никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Парнасе странный водитель стреляет по колесам. Почему он так себя ведет – непонятно. В результате инцидента никто не пострадал.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
кудрово пожар эвакуация
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Парашютной мужчина бегал по дороге и был сбит машиной
После пожара на Австрийской госпитализированы двое
В Кудрово из-за пожара на улицу вывели 75 человек
Сын Высоцкого возмущен использованием фото отца в американской рекламе
Парень девушки, погибшей на дне рождении Диденко, вышел на связь
Собчак подшутила над Бузовой, которую выбрали ведущей премии «Муз-ТВ»
Новый имидж Виктории Бони разделил поклонников на два лагеря
Лариса Гузеева рассказала о своей диете и показала результаты