На Парнасе странный водитель стреляет по колесам

Почему он так себя ведет – непонятно. В результате инцидента никто не пострадал.

Все сучилось сегодня вечером, 6 марта. Обо всем рассказывают очевидцы в социальных сетях, а также пишет «Мегаполис». Странный мужчина на «Ауди» ездит по Парнасу и стреляет по колесам, а затем куда-то уезжает. Непонятно, какие цели он преследует и не пострадал ли кто.

«Ищет приключении чувак. Жаль без номеров»,

— пишет один из комментаторов

Петербуржцы ждут развития событий и надеются, что агрессора задержат. Сотрудники правоохранительных органов никак не реагируют на инцидент.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Парнасе на пешеходном переходе под колесами авто оказались юноша и ребенок.