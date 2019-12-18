На Парнасе на пешеходном переходе под колесами авто оказались юноша и ребенок

Семнадцатилетний юноша и его трехлетний брат оказались под колесами автомобиля, когда переходили дорогу по «зебре». Водитель не заметил мальчиков во время поворота.

Трагический инцидент произошел в среду, 18 декабря, около пяти часов вечера на перекрестке улиц Николая Рубцова и Федора Абрамова. По информации пресс-службы ГИБДД по Северной столице и Ленинградской области, автомобилист за рулем Skoda Rapid поворачивал направо и не заметил детей.

Обоих пострадавших отправили в больницу, медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. Правоохранительные органы проводят проверку в отношении 30-летнего водителя и устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в этом же районе, на Горском шоссе произошло массовое столкновение, в результате которого пострадало несколько человек.