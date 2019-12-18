На Горском шоссе массовое ДТП, есть пострадавшие

Один из водителей находится без сознания, остальные живы, но получили травмы.

Об этом стало известно сегодня, 18 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что массовая авария произошла на Горском шоссе у съезда на улицу Володарского. Столкнулись по непонятной причине «Газель», грузовик и «Приора». Мужчина в первой машине находится в сознании, водитель второй – без, а третьего зажало в кабине. На место прибыли спецслужбы, скорая.

«Там жесть, дорогу перекрыли, только что объезжал»,

— пишет один из свидетелей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Тихвине «КамАЗ» насмерть сбил пенсионерку. Пожилая женщина скончалась в больнице от полученных травм. По факту случившегося проводится проверка.