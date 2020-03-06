На Парашютной мужчина бегал по дороге и был сбит машиной

Пострадавший отделался несерьезными ушибами. Почему он странно себя вел – не удалось выяснить.

Все случилось в ночь с шестого на седьмое марта. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Авария произошла на Парашютной улице – местные жители пишут, что пешеход бегал по дороге и его неоднократно просили так не делать. Один из автомобилистов остановился и провел с ним беседу, но убедить странного горожанина не удалось.

В результате мужчину все-таки сбила легковушка, но он остался жив и почти невредим. После водитель машины скрылся с места происшествия, а вот каково состояние пострадавшего – не уточняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Парнасе странный водитель стреляет по колесам. Почему он так себя ведет – непонятно. В результате инцидента никто не пострадал.