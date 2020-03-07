В Петербурге заметил скворечник с камерами видеонаблюдения

В Петербурге заметил скворечник с камерами видеонаблюдения
Скворечник. Фото: instagram.com/loketski

На Парнасе заметили необычный скворечник. Арт-объект с камерами видеонаблюдения появился на Парнасе. Его создал известный уличный художник Loketski.

Он укрепил инсталляцию «Кукушка съехала» на дереве недалеко от станции метро «Парнас». Художник попытался обратить внимание на скрытые камеры, нарушающие права жителей.

На своей странице в Instagram автор рассказал, что соответствующая идея пришла после того, как он увидел видеокамеры, установленные в комнатах матери и ребенка в торговом комплексе «Парнас Сити». В подписи к снимку он не забыл упомянуть и о камерах слежения в церквях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, петербургский художник «посадил» в общественный транспорт гигантского осьминога.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
loketski новости спб парнас скворечники
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона
«Как есть»: лицо Леры Кудрявцевой «без фотошопа» ...
В Петербурге заметил скворечник с камерами видеонаблюдения
В МЧС рассказали, как выбрать автомобильный огнетушитель
В ВОЗ призвали не ждать исчезновения коронавируса к лету
Дерматолог назвал самые безопасные цвета татуировок
На Гашека среди ночи ловили пьяного водителя KIA
Лера Кудрявцева выбирает, куда пойти работать после «Муз-ТВ»