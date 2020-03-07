В Петербурге заметил скворечник с камерами видеонаблюдения

На Парнасе заметили необычный скворечник. Арт-объект с камерами видеонаблюдения появился на Парнасе. Его создал известный уличный художник Loketski.

Он укрепил инсталляцию «Кукушка съехала» на дереве недалеко от станции метро «Парнас». Художник попытался обратить внимание на скрытые камеры, нарушающие права жителей.

На своей странице в Instagram автор рассказал, что соответствующая идея пришла после того, как он увидел видеокамеры, установленные в комнатах матери и ребенка в торговом комплексе «Парнас Сити». В подписи к снимку он не забыл упомянуть и о камерах слежения в церквях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, петербургский художник «посадил» в общественный транспорт гигантского осьминога.