Петербуржцев ожидает весенняя погода в начале длинных выходных

В городе пройдет небольшой снег с дождем. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В городе пройдет небольшой снег с дождем. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Погода в Северной столице будет благоприятной для прогулок в начале праздничных выходных. Однако горожанам пообещали небольшой снег.

Сегодня, 7 марта, воздух прогреется до плюс 5 градусов, ближе к ночи столбик термометра опустится до 0.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», на следующий день температура воздуха будет меняться от минус 1 градуса до плюс 5.

В понедельник, 9 марта, столбики термометров поднимутся до плюс 6 градусов, а ночью похолодает до 0 градусов. Прогнозируется переменная облачность.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы заметили на Парнасе скворечник с камерами видеонаблюдения. Арт-объект создал известный художник.