Холодные зимы для России могут остаться в прошлом

Холодные зимы для России могут остаться в прошлом
Зима в Петербурге.Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Подобная зима как в нынешнем году, может стать не разовым явлением

В связи с постоянным изменением климата, через 30 лет России морозы могут быть уже не страшны. Зимы смогут обходиться без снега, а на улице будет тепло. Об этом рассказал заведующий климатологии Института географии РАН, замдиректора Института Физики атмосферы имение А.М. Обухова РАН Владимир Семенов.

Больше всего погодные изменения затронут Сибирь. Меньше всего поменяется климат на юге России, с этим связана его близость к экватору.

Ученый считает, что климат в России станет похожим на климат Северной Европы, где преобладают североатлантические массы воздуха.

В итоге, будет наблюдаться теплая погода с плюсовой температурой и редкими отрицательными значениями. Снег же вообще станет весьма редким явлением.

В Сибири потеплеть может на целых 8 градусов, что станет весомым изменением.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев ожидает весенняя погода в начале длинных выходных.

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