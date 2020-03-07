В Ленобласти неизвестные разобрали экскаваторы и украли части от них

В Ленобласти неизвестные разобрали экскаваторы и украли части от них
Экскаватор. Фото: Pixabay

В результате, без необходимых запчастей остались две единицы строительной техники — «Хендэ-290» и CAT 320DLN.

В полицию Приозерского района Ленинградской области поступило сообщение о краже. Выяснилось, что неизвестные в ночь на 6 марта пробрались на стройку курорта «Игора-Драйв» и похитители номера, электронику и некоторые металлические части конструкций. Ущерб оценивается почти в миллион рублей (994,9 тыс. рублей).

В данный момент проводится проверка и выясняются обстоятельства случившейся кражи. В ближайшее время будут принято решении о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает 47news с ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Представители «Игора-Драйв» пока никак не прокомментировали инцидент.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что этап Формулы-1 может переехать из Сочи под Петербург на трассу «Игора-Драйв» после 2025 года.

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