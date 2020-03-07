Правительство выделило 18 млрд рублей на зарплаты для медработников

Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Деньги будут переведены из Федерального фонда обязательного медицинского страхования в территориальные. На случай нехватки средств, будут осуществлены дополнительные выплаты из резерва. Об этом сообщает ТАСС.

Данные средства пойдут на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Наибольшее количество средств выделили для Московской области — около 2,7 млрд рублей. Санкт-Петербург получит 1,7 млрд рублей, а Краснодарскому краю будет направлено 445 млн рублей. Специальный резерв составляет 2,75 млрд рублей.

Решение о необходимости выделения бюджетных средств принято на заседании правительства 5 марта. Таким образом, государство хочет сократить увольнения медицинского персонала в России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медработники НИИ Блохина рассказали, что их зарплата снизилась почти в 10 раз.