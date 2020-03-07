Владимир Путин поручил провести миграционную реформу

Идентифицировать личности иностранцев может помочь биометрия. Об этом говорится в предложениях по реформированию миграционных режимов и института гражданства РФ.

Перечень поручений президента России относительно реализации Концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 опубликовали в субботу, 7 марта, на сайте Кремля. Об этом сообщают РИА-новости.

В документе указывается, что необходимо усовершенствовать механизмы и институты правопорядка, чтобы не допустить какого-либо нарушения правил.

Помимо этого, для мигрантов необходимо расширить использование биометрии, чтобы их личности могли легко идентифицировать при прохождении границы и при случае необходимости оказания им государственных услуг и всего остального.

Рассматривается и вынос определенных процедур за пределы России. Прежде чем въехать в страну, иностранцы должны будут выяснить нет ли у них запрета на въезд, выяснить нет ли у них опасных инфекций, грозящих заражением, а также пройти регистрацию с помощью биометрии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин заявил, что сменяемость власти необходима.