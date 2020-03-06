Путин заявил, что сменяемость власти необходима

При этом президент понимает, как важна для страны стабильность.

Об этом стало известно сегодня, 6 марта. Обо всем сообщают РИА Новости. Президент России Владимир Путин признает, что сменяемость власти необходима так же, как и стабильность. Он считает, что пока государство развивается и лишние потрясения не нужны. Но как только все наладится, то вполне можно менять первых лиц страны. Осталось только закрепить хорошие результаты.

«Я не себя боюсь, я с ума не сойду… «,

— заверил Путин.

Напоминаем, что перевыборы главы России состоятся в 2024 году. Предполагается, что Путин уже не собирается баллотироваться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что две трети жителей России не хотят видеть на посту главы государства женщину. Еще 56% опрошенных не согласны видеть женщину даже на посту премьер-министра.